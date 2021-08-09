Мать выпавшего из окна в Вологде ребенка предстанет перед судом

В Вологде перед судом предстанет 24-летняя женщина, которую обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью собственного ребенка. Инцидент произошел 6 июля в квартире дома на улице Можайской.

По версии следствия, вологжанка не досмотрела за своим сыном 2,5 лет, он забрался на подоконник раскрытого окна, выдавил москитную сетку и выпал на улицу.

— От удара при падении с высоты 1 этажа на землю ребенок получил травму головы, повлекшую тяжкий вред здоровью. В ходе следствия обвиняемая признала свою вину, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Дело направлено в суд. Женщине грозит ограничение свободы на срок до трех лет, либо штраф.