Мать выпавшего из окна в Вологде ребенка предстанет перед судом

09.08.2021 [Происшествия]

В Вологде перед судом предстанет 24-летняя женщина, которую обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью собственного ребенка. Инцидент произошел 6 июля в квартире дома на улице Можайской. 

По версии следствия, вологжанка не досмотрела за своим сыном 2,5 лет, он забрался на подоконник раскрытого окна, выдавил москитную сетку и выпал на улицу. 

— От удара при падении с высоты 1 этажа на землю ребенок получил травму головы, повлекшую тяжкий вред здоровью. В ходе следствия обвиняемая признала свою вину, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Дело направлено в суд. Женщине грозит ограничение свободы на срок до трех лет, либо штраф. 

Тэги: выпал из окна, пострадал ребенок

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