Пьяный вологжанин украл телевизор, но не донес до ломбарда, уснув в кустах

09.08.2021 [Происшествия]

Необычный звонок поступил в полицию Вологды: бдительный прохожий сообщил, что в кустах на Окружном шоссе спит мужчина, а рядом с ним — телевизор и мобильный телефон.

На место выехал наряд патрульно-постовой службы. Оказалось, что в кустах отдыхает ранее судимый 38-летний мужчина. 

— Полицейские установили, что телевизор и мобильный телефон, обнаруженные рядом с мужчиной, схожи по ориентировке с похищенным ранее из квартиры на Окружном шоссе. Накануне днем в отдел полиции № 2 УМВД России по г. Вологде с заявлением о краже обратилась женщина 1971 г. р. Она оценила ущерб в 5 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба областного УМВД. 

Отдыхавший в кустах рассказал полицейским, что днем распивал спиртное в квартире у знакомого. Когда приятель уснул, он забрал вещи и понес их в ломбард, но не смог донести из-за сильного опьянения, уснул. В итоге и телефон, и телевизор вернули законному владельцу. Возбуждено уголовное дело о краже. 

Тэги: кража, курьезы

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