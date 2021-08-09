Жириновский призвал отобрать у миллиардера Мордашова «Северсталь»

В сети появилось видео, на котором лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает забрать крупные российские предприятия у их нынешних собственников.

— Забрать завод у Лисина, Новолипецкий, этот завод принадлежит гражданам Липецка, его строили, а у него огромные доходы. Он, по-моему, по богатству второй или третий. С какой стати? Это недопустимо. И у Мордашова отобрать завод в Череповце. Все забрать эти мощнейшие предприятия. И деньги будут здесь, и в пять раз лучше будут жить наши граждане, — заявил Жириновский.

Жириновский также заметил, что планы будут реализованы в 2024 году, когда он "въедет в Кремль".

Как ранее сообщал NewsVo, почти на $40 млрд разбогатели российские миллиардеры с начала года. Больше остальных за этот период своё состояние увеличили Мордашов, Михельсон и Лисин.