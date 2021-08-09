В Грязовце ночью ограбили супермаркет на улице Ленина

В Грязовце росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в хищении товара из супермаркета на улице Ленина.

Сообщение о том, что неизвестный разбил двери в магазине, поступило рано утром. Выехав на место происшествия, бойцы Росгвардии никого не обнаружили, однако при обследовании микрорайона заметили молодого человека, который переходил перекресток улиц Ленина и Студенческая с двумя полными пакетами.

21-летний житель Вохтоги рассказал, что пакеты с алкоголем, сигаретами и продуктами нашел на улице. Подозреваемого передали следственно-оперативной группе. Возбуждено уголовное дело.