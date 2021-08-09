Житель Вологды провел трое суток под арестом за хищение арбуза из ларька

09.08.2021 [Общество]

Мировой судья приговорил вологжанина к трем суткам ареста за хищение арбуза из ларька. Инцидент произошел днем 31 июля возле торгового павильона на улице Герцена. 

— Сотрудникам полиции Б. объяснил, что гулял по улице Герцена и, когда проходил мимо павильона, взял арбуз и пошел дальше. В это время из ларька вышла женщина-продавец и закричала на него, он испугался и уронил арбуз на землю, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

Мужчина также заявил, что раскаивается в содеянном. Суд, учитывая то, что ранее нарушителя уже привлекали к административной ответственности, он не имеет постоянного источника дохода, назначил наказание в виде трех суток административного ареста. 

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Тэги: хищение, арбузы

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