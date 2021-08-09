На улице Северной в Вологде снесли ларьки, попавшие в охранную зону ЛЭП

Мэра Вологды в ходе прямого эфира 9 августа спросили, почему на улице Северной массово снесли ларьки.

Сергей Воропанов объяснил, что с иском о сносе нестационарных торговых объектов в суд вышли энергетики. Павильоны находились под высоковольтными проводами.

Вологда.рф пишет, что, несмотря на снос объектов, предприниматель, владевший ими, вынужден платить арендную плату.

«Я торговал фруктами, овощами и одеждой. На ул. Северной у меня было 7 точек. Все мои магазины закрылись. Я потерял работу. Но в настоящее время я все еще плачу аренду за них», — пояснил предприниматель Шисад Асадов.

Дело в том, что предприниматель платит за фактическое использование земельного участка, в связи с тем, что на данный момент объект не передан в Департамент имущественных отношений.