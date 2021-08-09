Сбор вторсырья пройдёт в Вологде вечером 9 августа

Очередной фестиваль «ЭкоПарк» пройдёт в Вологде 9 августа с 18.00 до 20.00 на площадке у дворца спорта на улице Конева.
В программе мероприятия:
- Общество защиты животных «Велес» – сбор пластика, стекла, макулатуры, жести;
- Инициативная группа «ЭкоБессрочка» – сбор батареек, блистеров, просроченных таблеток, старого хлопкового постельное белья и хлопковой взрослой одежды;
- Городская библиотека №10 г. Вологды - буккроссинг (обмен книгами);
- АНО «ЭкоЛогика» – сбор пластиковых крышек, бижутерии, старых банковский карт;
- Волонтёрский центр города Вологды – благотворительная акция «Лапа дружбы»;
- Мастер-классы от волонтёрского отряда ДК «Речник», клуба «Счастливая семья» и Регины Удаловой;
- Площадка от семейной мастерской «Мир Игр»;
- Игры в шахматы от шахматного клуба «Чемпион»;
- Площадка от регионального отделения «Федерации настольных спортивных игр России»;
- Игровые площадки от педагогического отряда «Город Детства»;
- Тренировка от фитнес-студии «МАЙ».
Подробный перечень принимаемого вторсырья на плакатах участников мероприятия внизу новости.