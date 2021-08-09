Сбор вторсырья пройдёт в Вологде вечером 9 августа

09.08.2021 [Общество]

Очередной фестиваль «ЭкоПарк» пройдёт в Вологде 9 августа с 18.00 до 20.00 на площадке у дворца спорта на улице Конева.

В программе мероприятия:

  • Общество защиты животных «Велес» – сбор пластика, стекла, макулатуры, жести;
  • Инициативная группа «ЭкоБессрочка» – сбор батареек, блистеров, просроченных таблеток, старого хлопкового постельное белья и хлопковой взрослой одежды;
  • Городская библиотека №10 г. Вологды - буккроссинг (обмен книгами);
  • АНО «ЭкоЛогика» – сбор пластиковых крышек, бижутерии, старых банковский карт;
  • Волонтёрский центр города Вологды – благотворительная акция «Лапа дружбы»;
  • Мастер-классы от волонтёрского отряда ДК «Речник», клуба «Счастливая семья» и Регины Удаловой;
  • Площадка от семейной мастерской «Мир Игр»;
  • Игры в шахматы от шахматного клуба «Чемпион»;
  • Площадка от регионального отделения «Федерации настольных спортивных игр России»;
  • Игровые площадки от педагогического отряда «Город Детства»;
  • Тренировка от фитнес-студии «МАЙ».

Подробный перечень принимаемого вторсырья на плакатах участников мероприятия внизу новости.

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Тэги: вторсырье, фестиваль, Экология

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