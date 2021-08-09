Экскурсия по отреставрированному дому купца Наумова пройдёт в Вологде 13 августа

Экскурсия по отреставрированному дому Наумова пройдёт в Вологде 13 августа. Участники мероприятия также смогут посетить две выставки мастеров народных промыслов – выставка росписей по дереву «Сказки, легенды старинной земли в росписях Вологды жизнь обрели!» Галины Сорокиной и резьба по дереву «Рукам работа – сердцу радость» Алексея Безобразова.

Дом купца Наумова в Вологде также известен под названием «Дом кружевниц». Рядом с этим домом раньше находилась церковь Благовещения, которая как раз и дала название улице, а возле неё был знаменитый вологодский кружевной рынок. Этот дом был доходным, в нём останавливались кружевницы, которые приезжали на рынок, чтобы продать свои работы.

Сейчас здесь находится Центр ремёсел.

Ранее NewsVo рассказывал, что в прошлом году здесь завершились реставрационные работы, которые длились семь лет.

Экскурсия по дому купца Наумов начнётся 13 августа в 13.00 по адресу: Вологда, Благовещенская, 20.

Предварительная запись по телефонам: 8 (8172) 34-33-30, 8-900-540-90-90.

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