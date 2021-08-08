Вологжанин украл рюкзак с деньгами у посетительницы бара на улице Мира

В Вологде полицейские задержали 20-летнего местного жителя, подозреваемого в краже.

29-летняя потерпевшая рассказала, что отдыхала с друзьями в баре на улице Мира. С собой у неё был рюкзак, который лежал рядом.

«Собираясь домой, заявительница обнаружила, что сумка бесследно исчезла. Обойдя близлежащую территорию, девушка нашла рюкзак выброшенным на улице. Открыв его, она увидела, что пропала толстовка стоимостью 3 тысячи рублей и 20 тысяч наличными», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Личность подозреваемого установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Он сказал, что взял рюкзак, так как думал, что его кто-то забыл. Всё украденное вернули пострадавшей.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до двух лет лишения свободы.