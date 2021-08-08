Три человека, в том числе годовалый ребёнок, погибли в ДТП в Вытегорском районе

08.08.2021 [Происшествия]

В Вытегорском районе в результате ДТП погибли три человека. Трагедия произошла на 262 километре автодороги «Вологда-Медвежьегорск» 8 августа около 10:18.

По предварительной информации, 52-летний водитель «ВАЗ-2115» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Рено Дастер» под управлением 30-летнего мужчины.

Водитель отечественного авто и двое его пассажиров — 29-летняя девушка и годовалая девочка — погибли. Травмы получили ещё одна 29-летняя пассажирка «ВАЗа» и 52-летний пассажир «Рено».

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

UPD: Группа арктического спасательного учебно-научного центра "Вытегра" МЧС России сообщает о гибели 29-летней пассажирки "ВАЗа". Она скончалась в машине скорой помощи. Травмы также получил водитель "Рено".

Тэги: ДТП, погиб ребенок

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