Череповчанка получила ожоги при пожаре в квартире

В Череповце 47-летняя женщина получила ожоги при пожаре в квартире.

Сообщение о происшествии на четвёртом этаже пятиэтажного дома № 3 на улице Весенней поступило 8 августа в 00:14. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Пламя уничтожило мебель и внутреннюю отделку. Подъезд закопчён, три квартиры подтоплены водой.

Пострадавшая получила ожоги ног 1-2 степени, госпитализирована в медсанчасть «Северсталь». Девять соседей женщины эвакуировались из здания до прибытия пожарной команды. Пожарные спасли трёх человек: двоих вывели с помощью автолестницы, ещё одного с помощью спасательного устройства.

«Огнеборцы локализовали пожар за 11 минут, не дав ему перейти на соседние квартиры. Через 5 минут было ликвидировано открытое горение, 4 минуты потребовалось на ликвидацию последствий. С таким сложным пожаром спасатели справились всего за 20 минут», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области

Причина возгорания — неосторожное обращение с огнём при курении.