«Обескуражены этими оценками»: эксперты считают, что российскую гимнастку Аверину на олимпиаде засудили

Гимнастка из России Дина Аверина завоевала серебро Олимпийских игр в Токио в личном многоборье. Золото досталось израильской гимнастке Линой Ашрам.
Ашрам уронила ленту в последнем упражнении, а Дина выступила чисто — и все равно осталась позади. Российская сторона несколько раз подавала протесты, но удовлетворили только один.
— Обидно и больно за то, что сегодня было несправедливое судейство. За то, что первое место выиграла девушка, которая выступила с потерей. Я прошла все виды более-менее чисто, достойно, заняла второе место. Мне обидно за несправедливость, я за честный спорт. Я знала все оценки, какой отрыв, но не настраивала себя подсчитывать оценки, не могла понять судейство. Я довольна собой, что вышла на все четыре вида спокойно, — сказала Аверина в эфире программы «Все на Матч!». — Понимала, почему долго ставят оценку, не первый год в спорте. И я сразу знала, что мне не поставят. Верила до последнего, но чуда не произошло.
Россия впервые с 1996 года осталась без олимпийского золота в личном многоборье.
— Что я чувствую? Я чувствую, что убили Дину. Потому что Ашрам с потерей ленты получила всего на 7 десятых меньше, чем Дина, а у нее была ошибка больше чем на балл. Вот и все. Надоели русские, понимаете? Надоели. Я с ними была все время на связи, работала с ними. Они были обескуражены этими оценками. Они же видят, что вчера их программа стоила дороже, а сегодня за исполнение получали оценки хорошие, а трудность оценивали ниже, чем вчера. Вот такое судейство. И к сожалению в конце не удовлетворили наш протест, и это просто позор. Одну десятую не проигрывают, — цитирует слова Ирины Винер-Усмановой, тренера сборной России по художественной гимнастике, телеканал «Матч ТВ».