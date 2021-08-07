«Обескуражены этими оценками»: эксперты считают, что российскую гимнастку Аверину на олимпиаде засудили

Гимнастка из России Дина Аверина завоевала серебро Олимпийских игр в Токио в личном многоборье. Золото досталось израильской гимнастке Линой Ашрам.

Ашрам уронила ленту в последнем упражнении, а Дина выступила чисто — и все равно осталась позади. Российская сторона несколько раз подавала протесты, но удовлетворили только один.

— Обидно и больно за то, что сегодня было несправедливое судейство. За то, что первое место выиграла девушка, которая выступила с потерей. Я прошла все виды более-менее чисто, достойно, заняла второе место. Мне обидно за несправедливость, я за честный спорт. Я знала все оценки, какой отрыв, но не настраивала себя подсчитывать оценки, не могла понять судейство. Я довольна собой, что вышла на все четыре вида спокойно, — сказала Аверина в эфире программы «Все на Матч!». — Понимала, почему долго ставят оценку, не первый год в спорте. И я сразу знала, что мне не поставят. Верила до последнего, но чуда не произошло.

Россия впервые с 1996 года осталась без олимпийского золота в личном многоборье.