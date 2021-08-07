Двое братьев из Вологды организовали на даче лабораторию по производству мефедрона

07.08.2021 [Происшествия]

В Вологде суд заключил под стражу двух братьев, подозреваемых в незаконном изготовлении наркотиков.

«По версии следствия в период до апреля по август 2021 года злоумышленники организовали в дачном доме, расположенном в одном из садоводческих товариществ, кустарную лабораторию по производству наркотического средства мефедрон, где путем проведения химических реакций с приобретёнными заранее различными химическими и иными веществами незаконно произвели вышеуказанное наркотическое средство в особо крупном размере общей массой более 500 грамм», — сообщает пресс-служба городской прокуратуры

Подозреваемые планировали сбыть вещество на территории Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Тэги: наркотики, производство

ТОП НЕДЕЛИ

Пропавшую в Вологде 12-летнюю девочку удерживал пожилой мужчина из Московской области?
Ученые выяснили, что некоторые люди невоспримчивы к коронавирусу
Пропавшую в Вологде 12-летнюю девочку увёз мужчина, представившись родственником её подруги по переписке
«Деньги есть, но идут куда-то не туда»: Илья Варламов прогулялся по Череповцу
В Вологодской области ликвидировали четыре деревни
На улице Конева в Вологде расширят кольцо и сделают съезды с каждого направления
Двум партиям отказали в регистрации на выборы в ЗСО в Вологодской области
В Вологодской области мигрантам запретили работать в такси и общественном транспорте
«Реконструкция с захватом»: жители Дальней, 32 в Вологде пытаются остановить работы на пристройке их дома
Подозреваемого в похищении 12-летней вологжанки арестовали

Похожие новости

20-летнего череповчанина будут судить за покушение на сбыт крупной партии наркотиков

У него изъяли больше 600 граммов запрещённых веществ

1028
0

В Череповце у гулявшей рядом с лесом пары изъяли дозу синтетического наркотика

У мужчины и женщины были признаки наркотического опьянения

1091
0

Двоих сокольчан осудили за приобретение и хранение крупной партии наркотиков

Один из них получил условный срок, второй — три года и девять месяцев колонии

1433
0

Гашиш, амфетамин и мефедрон изъяли у трех жителей Вологды

Одного из них подозревают в организации крупного интернет-магазина по продаже наркотиков

884
0

В Вологде пятерых мужчин и женщину будут судить за незаконный сбыт наркотиков

У них изъяли больше 500 граммов запрещённых веществ

825
0

В Вологодском районе задержали наркокурьера с полкило мефедрона

28-летнему подозреваемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы

1423
0

Череповчанин организовал наркопритон в своей квартире на улице Горького

46-летнего хозяина жилища и троих его знакомых задержали

1310
0

В Череповце задержали водителя-наркомана

В салоне его автомобиля полицейские нашли пакет с запрещённым веществом

938
0

В Череповце задержали трёх наркодилеров из Ярославской области

У них изъяли больше 170 граммов наркотиков

1116
0

В Череповце задержали мужчину с наркотиками

У него также изъяли наклейки с рекламой интернет-магазина по продаже запрещённых веществ

923
0

Вологжанку арестовали на 10 суток за отказ от медосвидетельствования на наркотики

Её также обязали пройти лечение в профильном медучреждении

1869
0

Двое вологжан получили по четыре года колонии за сбыт наркотиков

В суде они сказали, что совершили преступление в связи с трудным материальным положением

809
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

«Обескуражены этими оценками»: эксперты считают, что российскую гимнастку Аверину на олимпиаде засудили
Двое братьев из Вологды организовали на даче лабораторию по производству мефедрона
Коллекторское агентство оштрафовали на 50 тысяч рублей за превышение нормы звонков должнику из Вологды
В Вологодской области организуют видеотрансляцию со всех участков голосования на выборах в Госдуму
230 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В селе Кубенское задержали 14 нелегальных мигрантов
В Великом Устюге водитель на скорости «поймал» люк на дороге и врезался в столб
 
06.08.2021 [Общество]

«Реконструкция с захватом»: жители Дальней, 32 в Вологде пытаются остановить работы на пристройке их дома

1847
0
06.08.2021 [БлогоVO]

Олимпиада в Токио близка к завершению, и внимание теперь переключается на Олимпиаду, которая пройдет в Пекине

447
0
03.08.2021 [Обзор Прессы]

Меценат. Настоящий. Вологодский

1193
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика