Двое братьев из Вологды организовали на даче лабораторию по производству мефедрона

В Вологде суд заключил под стражу двух братьев, подозреваемых в незаконном изготовлении наркотиков.

«По версии следствия в период до апреля по август 2021 года злоумышленники организовали в дачном доме, расположенном в одном из садоводческих товариществ, кустарную лабораторию по производству наркотического средства мефедрон, где путем проведения химических реакций с приобретёнными заранее различными химическими и иными веществами незаконно произвели вышеуказанное наркотическое средство в особо крупном размере общей массой более 500 грамм», — сообщает пресс-служба городской прокуратуры