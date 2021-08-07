Коллекторское агентство оштрафовали на 50 тысяч рублей за превышение нормы звонков должнику из Вологды

Коллекторское агентство привлекли к административной ответственности за превышение суточной нормы звонков должнику из Вологды.

В 2020 году мужчина оформил займ в микрокредитной организации, просрочил выплаты и впоследствии стал получать звонки от коллекторов с требованием вернуть долг. В один из дней они позвонили на его номер дважды, и должник обратился в управление федеральной службы судебных приставов с заявлением о проведении проверки по данному факту.

«В результате проведения административного расследования сотрудники службы установили, что в ходе работы данная организация превысила частоту уведомлений должника, совершив за один день на телефон гражданина 2 звонка, что является нарушением законодательства. Вместе с тем, законом установлено предельно допустимое количество взаимодействий с должником — путем телефонных переговоров не более 1 раза в сутки», — сообщает пресс-служба управления ФССП по Вологодской области

Протокол о нарушении был направлен в суд, который назначил агентству наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей.