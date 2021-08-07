В Вологодской области организуют видеотрансляцию со всех участков голосования на выборах в Госдуму

07.08.2021 [Политика]

Видеонаблюдение на этих выборах в Госдуму в Вологодской области (как и в других субъектах РФ) будет организовано Общественной палатой. Трансляция со всех избирательных участков региона будет выводиться в ситуационный центр в Русском Доме. 

«В течение 70 часов — 17, 18 и 19 сентября, три дня и три ночи (третья ночь — подсчет голосов), будет вестись трансляция со всех 932 участков Вологодчины. За ходом голосования будут следить профессиональные эксперты, наблюдатели и волонтеры, прошедшие обучение», — сообщают в региональной Общественной палате.

Посмотреть трансляцию в Русском доме смогут и избиратели. Кроме того, у партий и кандидатов будет доступ к трансляции на служебном портале. Отмечается, что видеотрансляция имеет возможность перемотки записи в режиме реального времени. Сама запись будет сохраняться в течение года.

«С помощью нашего центра видеонаблюдения возможность следить за голосованием получают практически все желающие вне зависимости от политических взглядов», — рассказал председатель Общественной палаты области Вячеслав Приятелев.

Ранее Центризбирком отказался от проведения общедоступной трансляции с избирательных участков из-за ограниченности бюджета, который закладывался еще из расчета однодневных выборов.

Глава ЦИК Элла Памфилова при этом отмечала, что регионы могут сами организовать публичную видеотрансляцию с участков, «если бюджеты позволяют».

В 2016 году общедоступное онлайн-наблюдение было организовано в 24 регионах и охватывало более 30% избирателей. Теперь камеры появятся на участках во всех 85 субъектах РФ, где голосуют более 80% граждан, правда без возможности смотреть за ходом голосования из дома.

Тэги: выборы, общественная палата, видеонаблюдение

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