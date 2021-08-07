230 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 230 новых случаев коронавирусной инфекции, 194 человека выздоровели, девять умерли. Такие данные 7 августа опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 56 346 пациентам. Большая часть из них — 50 249 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 429 человек.

Всего на сегодняшний день в России с начала пандемии выявлено 6,4 млн случаев коронавируса. За весь период зафиксировано более 164 тысяч летальных исхода, выздоровели 5,7 млн человек.