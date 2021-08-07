В селе Кубенское задержали 14 нелегальных мигрантов

В селе Кубенское полицейские в ходе рейда задержали 14 трудовых мигрантов, незаконно работавших на местном деревообрабатывающем предприятии.

«Мужчины занимались погрузочно-разгрузочными работами, переработкой древесины на станках и упаковкой готовой продукции», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

На всех задержанных составили административные протоколы за незаконную трудовую деятельность. Кроме того, в отношении шестерых из них, не имевших полиса об обязательном страховании, составлены материалы за нарушение режима пребывания в РФ. За каждое из нарушений нарушителям грозит до пяти тысяч рублей штрафа с возможным выдворением за пределы России.

В отношении работодателя задержанных ведётся проверка.