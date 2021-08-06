Жительница Шуйского приревновала и ударила мужа ножом за поцелуи со знакомой

06.08.2021 [Происшествия]

В Междуреченском районе суд вынес приговор 43-летней местной жительнице, признанной виновной в причинении тяжкого вреда здоровью мужа.

Инцидент произошёл в квартире супругов в селе Шуйское вечером 8 мая 2021 года. Пьяная подсудимая ударила потерпевшего ножом в грудь.

Женщина признала вину, раскаялась в содеянном и пояснила, что в тот день они с мужем выпивали с приятельницей.

«В какой-то момент она пошла на кухню, чтобы накормить кошек. Муж с гостьей остались в комнате вдвоем. Когда она вернулась, то увидела, что муж и приятельница сидят рядом на кровати и целуются. В правой руке у нее был нож, которым она резала рыбу для кошек. Со злости на мужа она ударила его ножом, потом вызвала скорую помощь и полицию», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Потерпевший просил не наказывать жену. С учётом имеющейся у женщины условной судимости, ей назначено наказание в виде трёх лет и десяти месяцев колонии общего режима. Кроме того, с неё взыскали 47 885 рублей расходов на оказание медпомощи пострадавшему в пользу страховой компании и 13 805 рублей процессуальных издержек в доход федерального бюджета.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: напала с ножом, ревность, пьянка, приговор

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