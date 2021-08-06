В Сокольском районе 14-летнего подростка задел грузовой поезд

В Сокольском районе следователи проводят проверку по факту травмирования 14-летнего подростка на железной дороге.

«По предварительным данным, 5 августа текущего года, примерно в 21 час 15 минут, при переходе железнодорожных путей по нерегулируемому пешеходному переходу станции Сухона Сокольского района Вологодской области, подросток 2007 года рождения травмирован проходящим грузовым поездом», — сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ

Пострадавший находится в больнице, где ему оказывают необходимую помощь. Причины и обстоятельства происшествия выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.