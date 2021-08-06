В Сокольской колонии осужденным не выплачивали зарплату

Вологодской прокуратурой была проведена проверка соблюдения должностными лицами ФКУ ИК-4 УФСИН России по Вологодской области уголовно-исполнительного и трудового законодательства Российской Федерации.

В ходе проверки в Сокольской колонии были выявлены нарушения закона. В частности, осужденным не была выплачена в установленный срок зарплата за выполнение отделочных работ на стройке.