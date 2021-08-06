В Сокольской колонии осужденным не выплачивали зарплату

Вологодской прокуратурой была проведена проверка соблюдения должностными лицами ФКУ ИК-4 УФСИН России по Вологодской области уголовно-исполнительного и трудового законодательства Российской Федерации.
В ходе проверки в Сокольской колонии были выявлены нарушения закона. В частности, осужденным не была выплачена в установленный срок зарплата за выполнение отделочных работ на стройке.
"Вологодской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Вологодской области в отношении исправительного учреждения возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (невыплата в установленный срок заработной платы). По материалам проверки прокуратуры Государственной инспекцией труда в Вологодской области юридическое лицо – ФКУ ИК-4 признано виновным в совершении указанного административного правонарушения и привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей", - сообщают в прокуратуре Вологодской области.