В Вытегорском районе посчитали вепсов

06.08.2021 [Культура]

На территории Оштинского сельского поселения в настоящее время проживает около 250 вепсов, - сообщает вытегорская газета Красное Знамя

В Вытегорском районе проживает один из самых малочисленных народов  - вепсы. Это потомки древнего племени Веси,  населявшего Северо-Запад России в районе Онежского озера. В упоминаниях вепсов так же называют чудью, кайванами, и чухарями. Однако, в данной местности вепсы появились не сразу.  Они оказались в Вытегорском районе в 1937 году, когда при образовании Вологодской области к ней из Ленинградской передали Шольский и Оштинский районы.

Вепский язык включен в «Красную книгу языков народов России».
 

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