В Вытегорском районе посчитали вепсов

На территории Оштинского сельского поселения в настоящее время проживает около 250 вепсов, - сообщает вытегорская газета Красное Знамя

В Вытегорском районе проживает один из самых малочисленных народов - вепсы. Это потомки древнего племени Веси, населявшего Северо-Запад России в районе Онежского озера. В упоминаниях вепсов так же называют чудью, кайванами, и чухарями. Однако, в данной местности вепсы появились не сразу. Они оказались в Вытегорском районе в 1937 году, когда при образовании Вологодской области к ней из Ленинградской передали Шольский и Оштинский районы.

Вепский язык включен в «Красную книгу языков народов России».

