Вологжанка в супермаркете выпила бутылку пива и присвоила чужой телефон

06.08.2021 [Происшествия]

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали женщину, подозреваемую в краже телефона.

Инцидент произошёл в супермаркете на улице Текстильщиков. Работники торговой точки вызвали правоохранителей из-за того, что посетительница взяла с прилавка пиво, выпила его и поставила пустую бутылку обратно.

«Во время установления ее личности к сотрудникам Росгвардии обратилась другая посетительница с просьбой найти ее мужа, который потерялся в торговом центре. Правоохранители посоветовали заявительнице позвонить мужу на сотовый телефон и выяснить его местонахождение. Однако когда женщина набрала номер своего супруга, то звонок раздался в сумочке ранее задержанной гражданки», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

24-летняя задержанная сказала, что нашла телефон и решила взять его себе. Женщину передали полицейским для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

Тэги: супермаркеты, кража

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