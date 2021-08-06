Коронавирус испортил летний отпуск каждому пятому россиянину

Пандемия коронавируса нарушила планы на летний отпуск у 22% россиян. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 трудоустроенных граждан из всех округов России с отпусками летом.

Чаще всего жаловались на испорченный отпуск россияне до 34 лет: «Граница закрыта, цены взлетели, сервис упал»; «Поездка сорвалась из-за отмены вылетов в другие страны»; «Я просто никуда не поехала, боясь заразиться».

Лишь 1 из 100 россиян отметил положительное влияние пандемии COVID-19 на отпуск: «На даче много сделано»; «Во время нашей поездки было намного меньше других отдыхающих, чем в аналогичный период прошлых лет».



