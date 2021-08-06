Рисунки жителей Вологодской области вошли в виртуальную выставку московского музея Победы

06.08.2021 [Культура]

Рисунки жителей Вологодской области о фронтовых собаках в электронную экспозицию "Собаки-герои"  на сайте московского Музея Победы.

На выставке представлены работы, присланные на международный творческий конкурс.

"Зрители увидят рисунки о четвероногих героях времен Великой Отечественной войны — собаках-санитарах, подрывниках, связистах и др. Среди художников — и совсем маленькие, начинающие живописцы, и профессиональные мастера", - сообщает "Информационного центр" ФГБУК «Музей Победы». 

До 12 августа жители Вологодской области смогут проголосовать на сайте Музея Победы за работы своих земляков. По итогам народного голосования будут выбраны победители номинации «Приз зрительских симпатий». Так же  жюри выберет победителей и лауреатов в пяти возрастных категориях и в специальной номинации «Самый активный педагог».

Всего же на конкурс "Собаки-герои", который проводит Музей Победы, поступило более 2000 работ со всех регионов России, из США, Королевства Марокко, Ирана, Казахстана, Республики Беларусь, Латвии и других стран.

Победители творческого состязания будут объявлены 14 августа.

Тэги: конкурс

ТОП НЕДЕЛИ

Пропавшую в Вологде 12-летнюю девочку удерживал пожилой мужчина из Московской области?
Пропавшую в Вологде 12-летнюю девочку увёз мужчина, представившись родственником её подруги по переписке
Ученые выяснили, что некоторые люди невоспримчивы к коронавирусу
В Белозерске восьмилетняя девочка провалилась в открытый колодец
Большая часть Вологды останется без воды с 13 по 15 августа
В Вологодской области ликвидировали четыре деревни
«Деньги есть, но идут куда-то не туда»: Илья Варламов прогулялся по Череповцу
В Вологде разыскивают 12-летнюю девочку
Приключенческий боевик «Библиотека Ивана Грозного» с Машковым в главной роли снимут в Вологодской области
На улице Конева в Вологде расширят кольцо и сделают съезды с каждого направления

Похожие новости

Конкурс деревянных скульптур в Череповце выиграла команда из Беларуси

Композиция "И я там был, и мед я пил" признана лучшей

1582
0

Дегустаторы выбрали самую вкусную сметану в Вологодской области

С расхождением в сотые доли баллов рейтинг возглавили АО «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА им. Н.В. Верещагина, ПК «Вологодский молочный комбинат», ПК «Шекснинский маслозавод»

4735
0

В Вологде объявили конкурс на лучшее имя для талисмана клуба «Динамо-Вологда»

Варианты можно писать в группе клуба в соцсети

1939
0

В Вологде пройдет конкурс печников

Его участники должны будут не только ответить на вопросы по теории, но и выполнить практическое задание

883
0

«Лучшим врачом года» в Вологодской области признали эпидемиолога Елену Кочневу

Она работает в Центре по профилактике инфекционных заболеваний

852
0

В Вологде выберут лучший ларек

Городская администрация объявила конкурс

866
0

В Вологде объявили конкурс фото «Праздничная прогулка»

Для участия в нем нужно сфотографироваться рядом с символами Нового года, арт-объектами и  фотозонами в центре города и разместить снимки в соцсетях с хэштегом #праздничнаяпрогулка35

1631
0

Пять вологодских школьников стали победителями всероссийского конкурса «Большая перемена»

Они получили сертификаты на 1 млн. и 200 тысяч рублей, которые смогут потратить на оплату обучения или покупку гаджетов для образования

1469
0

Победителей областных конкурсов, посвященных юбилею победы в Великой Отечественной войне, наградили в Заксобрании

Речь идет о конкурсах «Память сердца» и «Великие 40-е»

1451
0

Вологодские школьники прислали 266 работ на конкурс сочинений о Великой Отечественной войне

Жюри выберет победителей в каждой из трех возрастных групп участников

2675
0

Заяц в косоворотке и кот с арбузом: на звание талисмана переписи населения-2020 претендуют работы вологодских художников

Чтобы поддержать работы художников из Вологодской области, нужно зарегистрироваться на сайте strana2020.ru и проголосовать 

1910
2

Фигуры из снега предлагают слепить вологжанам 14 февраля у Дома-музея Петра I

Всех участников пригласят на бесплатную экскурсию в музей

715
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вытегорском районе посчитали вепсов
ПСБ запустил вклад «Сильная ставка» под 6,95% годовых и повысил ставки по всей линейке сберегательных продуктов
Вологжанка в супермаркете выпила бутылку пива и присвоила чужой телефон
Коронавирус испортил летний отпуск каждому пятому россиянину
Рисунки жителей Вологодской области вошли в виртуальную выставку московского музея Победы
Жители Вологодской области смогут вернуть 13% расходов за занятия в фитнес-центрах
Область поддержит пострадавшие от засухи сельхозпредприятия: на эти цели направят 500 миллионов рублей
 
26.07.2021 [Общество]

Необычная экскурсия «В темноте» пройдёт в Вологде 28 июля

1455
0
06.08.2021 [БлогоVO]

У меня есть реальный повод сказать спасибо чиновникам

481
0
03.08.2021 [Обзор Прессы]

Меценат. Настоящий. Вологодский

963
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика