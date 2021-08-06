Рисунки жителей Вологодской области вошли в виртуальную выставку московского музея Победы

Рисунки жителей Вологодской области о фронтовых собаках в электронную экспозицию "Собаки-герои" на сайте московского Музея Победы.

На выставке представлены работы, присланные на международный творческий конкурс.

"Зрители увидят рисунки о четвероногих героях времен Великой Отечественной войны — собаках-санитарах, подрывниках, связистах и др. Среди художников — и совсем маленькие, начинающие живописцы, и профессиональные мастера", - сообщает "Информационного центр" ФГБУК «Музей Победы».

До 12 августа жители Вологодской области смогут проголосовать на сайте Музея Победы за работы своих земляков. По итогам народного голосования будут выбраны победители номинации «Приз зрительских симпатий». Так же жюри выберет победителей и лауреатов в пяти возрастных категориях и в специальной номинации «Самый активный педагог».

Всего же на конкурс "Собаки-герои", который проводит Музей Победы, поступило более 2000 работ со всех регионов России, из США, Королевства Марокко, Ирана, Казахстана, Республики Беларусь, Латвии и других стран.

Победители творческого состязания будут объявлены 14 августа.