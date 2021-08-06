Жители Вологодской области смогут вернуть 13% расходов за занятия в фитнес-центрах

С 1 августа в России в силу вступил закон о налоговых вычетах за занятия спортом. Налогоплательщику вернется 13% от расходов на покупку абонемента. Получить налоговый вычет можно будет и за себя, и за детей.

Налоговый вычет будет предоставлен всем, кто оплачивает так называемые физкультурно-оздоровительные услуги. Причем не только за себя, но и за несовершеннолетних детей до 18 лет, в том числе усыновленных, - сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Однако, стоит помнить, что максимальный размер суммы, который может быть выплачен, 15 600 рублей. Вернуть ее можно за абонементы и прочие расходы на спорт, оплаченные с 1 января 2022 года. Для возврата достаточно предоставить копию договора на услуги и кассовый чек.