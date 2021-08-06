Область поддержит пострадавшие от засухи сельхозпредприятия: на эти цели направят 500 миллионов рублей

06.08.2021 [Экономика]

Засушливое лето сказалось на заготовке кормов для животных и сильно ударило по агропромышленному комплексу.

"В настоящее время в сфере животноводства сложилась непростая ситуация. В июле во время моего посещения сельхозпредприятия "Устюгмолоко" директор Николай Аркадьевич Маурин рассказал, что молокопроизводители столкнулись с серьезными проблемами: рост цен на протеинсодержащие корма, неблагоприятные погодные условия, из-за которых наши хозяйства не смогли заготовить необходимый объем кормов. Все это привело к росту себестоимости молока. Эти проблемы уже озвучивались на проведенных ранее круглых столах по сельскому хозяйству, - рассказал председатель Законодательного Собрания Вологодской области, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко, - Губернатор области Олег Кувшинников попросил провести нас еще одну встречу, чтобы обсудить, какие меры поддержки помогут нашим аграриям".

Как поддержать пострадавшие от засухи хозяйства обсудили участники круглого стола, организованного по инициативе депутатов фракции "Единая Россия" на базе штаба общественной поддержки.

Спикер регионального парламента напомнил, что депутаты фракции "Единая Россия" уже обращались к главе региона с инициативой увеличить объем государственной поддержки молочного и мясного животноводства в связи с резким ростом цен на корма и минеральные удобрения.

Инициатива была поддержана - финансирование сферы АПК на 2021 год увеличено почти на 500 млн.рублей.

Кроме того, на круглом столе "Российское село" был выдвинут ряд предложений по увеличению господдержки на закупку сельхозтехники и строительство, привлечение молодых специалистов. Сейчас эти вопросы прорабатываются.

Заместитель Губернатора области Михаил Глазков отметил, что проблема с заготовкой кормов действительно есть. В это засушливое лето на многих полях наблюдается выгорание трав, идет слабое отрастание, из-за чего возникли трудности со вторым и третьим укосом. Зеленой массы на силос пока заготовлено чуть больше половины от необходимого объема. Снизилась и урожайность зерновых.

Председатель СПК "Русь" Александр Соломонов отметил, что сейчас предприятия выкашивают даже неиспользуемые площади, чтобы запастись кормами.

"Тенденция негативная. Сейчас высокобелковые корма выросли в цене практически на 50%. А они необходимы, чтобы поддерживать продуктивность животных. Кроме того, из-за аномальной жары снизились надои. Все это привело к тому, что себестоимость молока уже выросла в большинстве предприятий до 32 рублей за литр, а в некоторых хозяйствах и до 34 рублей за литр, - пояснил Александр Соломонов. – Следующие 5 месяцев будут для хозяйств очень тяжелыми. Более того, нынешняя ситуация сильно скажется на нас и в начале следующего года, когда кормов не будет хватать".

Руководитель СПКХ «Ильюшинский» Андрей Клеков подчеркнул, что для решения проблемы необходимо увеличить размер субсидий на производство молока: "Рост себестоимости продолжается с начала года, а то время как закупочные цены практически не увеличиваются. Чтобы как-то компенсировать эти затраты, необходимо увеличить базовую ставку на собственное производство молока с 3 квартала 2021 года до 2,07 рублей за килограмм".

Начальник Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области Сергей Поромонов отметил, что сейчас также прорабатывается вопрос, по которому хозяйства смогут не возвращать субсидии при невыполнении условий выплат при объявлении в регионе чрезвычайной ситуации. Однако важно сохранить поголовье и посевные площади, доказать применение удобрений. Необходимо и заключение гидрометеостанций о том, что температуры и объем осадков действительно сильно отличались от нормы. Для вологодских аграриев, которые держат продуктивность животных практически на максимальных значениях, а в этом году должны тратить все силы для поддержания определенного уровня надоя, это станет значительным подспорьем.

Кроме того, хозяйства могут получать поддержку на покупку техники и строительство новых объектов агропромышленного комплекса.

Однако по этим направлениям аграрии отмечают нехватку бюджетных средств.

"Предлагаем увеличить объем средств на возмещение части затрат на приобретение сельхозтехники, машин и оборудования на 200 миллионов рублей. Сейчас износ техники в большинстве хозяйств очень высокий, поэтому такая поддержка необходима", - подчеркнул Андрей Луценко.

Эту инициативу поддержал и заместитель председателя комитета по аграрному комплексу и продовольствию ЗСО, член фракции "Единая Россия" Владимир Жильцов: "Необходимо увеличить и финансирование на возмещение затрат на строительство, модернизацию и реконструкцию объектов. Заявки у многих хозяйств уже поданы – все ждут своей очереди, но установленный срок в три года у многих истекает. Потребность составляет порядка 72 миллионов рублей".

Заместитель Губернатора области Валентина Артамонова подчеркнула, что ежегодно объем поддержки сельского хозяйства увеличивается. Причем "львиная доля" выделяется из областного бюджета.

" В этом году мы уже увеличили финансирование ставок субсидий и на молоко, и на мясо. Однако готовы сохранить уровень господдержки в себестоимости молока на уровне 6,8%, то есть увеличить ставки субсидий на молоко до 2,1 рубля на килограмм. Пока возможно это сделать в объеме тех средств, что уже предусмотрены в госпрограмме. Однако в конце года мы будем анализировать и делать необходимые расчеты", - отметила Валентина Артамонова.

Областной бюджет может увеличить средства и на субсидирование покупки техники, и реализацию инвестпроектов.

"Вопросов по этому направлению было много. Поэтому мы согласны с тем, чтобы увеличить финансирование на предложенную сумму – 272 миллиона рублей. Это решение будет представлено Губернатору области Олегу Кувшинникову", - подчеркнула Валентина Артамонова.

Андрей Луценко поблагодарил участников круглого стола за продуктивную работу.

"Мы подготовим обращение от участников круглого стола на имя главы региона. Уверен, оно будет поддержано. Кроме того, сейчас одной из главных задач для депутатского корпуса будет отстаивание интересов аграриев и при формировании бюджета на 2022 год", - резюмировал Андрей Луценко.

Тэги: сельское хозяйство

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