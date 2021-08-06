В Вологде сотрудница банка отговорила пенсионерку переводить деньги мошенникам

В Вологде сотрудница банка предотвратила мошенничество в отношении 64-летней пенсионерки.

Потерпевшая была на даче в Кирилловском районе. Злоумышленники звонили ей под видом работников банка и сотрудников правоохранительных органов.

«Целая группа мошенников убеждала женщину снять сбережения и перевести их на несколько банковских счетов. Злоумышленники даже вызвали пенсионерке такси до Вологды», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

В банке потерпевшая рассказала о ситуации кассиру, а та предположила, что пенсионерку пытаются обмануть, и отговорила её переводить 200 тысяч рублей на неизвестные счета.

Всего за сутки полицейские зарегистрировали пять заявлений от жителей Вологодской области, пострадавших от мошеннических действий. Общая сумма ущерба составила около 400 тысяч рублей.