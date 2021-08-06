В Вологде сотрудница банка отговорила пенсионерку переводить деньги мошенникам

06.08.2021 [Происшествия]

В Вологде сотрудница банка предотвратила мошенничество в отношении 64-летней пенсионерки.

Потерпевшая была на даче в Кирилловском районе. Злоумышленники звонили ей под видом работников банка и сотрудников правоохранительных органов.

«Целая группа мошенников убеждала женщину снять сбережения и перевести их на несколько банковских счетов. Злоумышленники даже вызвали пенсионерке такси до Вологды», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

В банке потерпевшая рассказала о ситуации кассиру, а та предположила, что пенсионерку пытаются обмануть, и отговорила её переводить 200 тысяч рублей на неизвестные счета.

Всего за сутки полицейские зарегистрировали пять заявлений от жителей Вологодской области, пострадавших от мошеннических действий. Общая сумма ущерба составила около 400 тысяч рублей.

Тэги: дистанционное мошенничество, обман пенсионеров

ТОП НЕДЕЛИ

Пропавшую в Вологде 12-летнюю девочку удерживал пожилой мужчина из Московской области?
Пропавшую в Вологде 12-летнюю девочку увёз мужчина, представившись родственником её подруги по переписке
Ученые выяснили, что некоторые люди невоспримчивы к коронавирусу
В Белозерске восьмилетняя девочка провалилась в открытый колодец
Большая часть Вологды останется без воды с 13 по 15 августа
В Вологодской области ликвидировали четыре деревни
«Деньги есть, но идут куда-то не туда»: Илья Варламов прогулялся по Череповцу
В Вологде разыскивают 12-летнюю девочку
Приключенческий боевик «Библиотека Ивана Грозного» с Машковым в главной роли снимут в Вологодской области
На улице Конева в Вологде расширят кольцо и сделают съезды с каждого направления

Похожие новости

В Череповце задержали подозреваемую в серии дистанционных мошенничеств

По девяти эпизодам преступлений возбуждены уголовные дела

912
0

Мошенники обманули уборщицу из Череповца на 170 тысяч рублей

Они убедили женщину взять кредит и отправить деньги на указанные ими счета

579
0

Вологжанин оформил кредит и перевёл мошенникам больше трёх миллионов рублей

Злоумышленники убедили его, что это необходимо для отмены заявки на получение другого кредита

570
0

Под предлогом сборов на похороны мошенники выманили 12 тысяч рублей у жителя Бабушкинского района

Злоумышленники написали ему со страницы дочери якобы умершей женщины

701
0

Желая вызвать проститутку, вологжанин отдал мошенникам 105 тысяч рублей

Когда с него потребовали ещё 93 тысячи рублей, мужчина обратился в полицию

696
0

Пенсионерка из Вологды за пять месяцев перевела мошенникам полтора миллиона рублей

Часть этих денег женщина взяла в кредит

1491
0

Мошенники прислали сокольчанке бумагу вместо заказанного планшета

Сумма ущерба составила 3780 рублей

1262
0

Вологжанин перевёл мошенникам 123 тысячи рублей за несуществующую картофелечистку

Возбуждено уголовное дело

1054
0

Мошенница обманула коллекционера часов из Череповца

Подозреваемую, которой оказалась жительница Липецка, задержали

1146
0

Мошенники похитили 48 тысяч рублей с карты череповчанки, которая искала работу на «удалёнке»

Перед этим женщина сама перевела злоумышленникам ещё восемь тысяч рублей, якобы за оформление документов и страховок

752
0

160 тысяч рублей украли мошенники с банковской карты кондитера из Вологды

Злоумышленники убедили потерпевшую сообщить секретные данные карты, чтобы якобы перевести ей деньги

1384
0

Мошенники украли полмиллиона рублей со счёта 65-летней вологжанки

Перед этим злоумышленники выманили у женщины данные её банковской карты

2982
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде сотрудница банка отговорила пенсионерку переводить деньги мошенникам
В селе Шухободь Череповекого района месяц устраняли аварию на водопроводе
Три человека получили травмы в ДТП в Шекснинском районе
Арбитражный суд Вологодской области взыскал 3 млн рублей с АО «Апатит» за нарушение авторских прав
В Вологде на 3 млн рублей оштрафовали бар, который продавал алкоголь без лицензии
228 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Техническое открытие Архангельского моста в Череповце запланировано на 1 августа 2022 года
 
26.07.2021 [Общество]

Необычная экскурсия «В темноте» пройдёт в Вологде 28 июля

1448
0
06.08.2021 [БлогоVO]

У меня есть реальный повод сказать спасибо чиновникам

408
0
03.08.2021 [Обзор Прессы]

Меценат. Настоящий. Вологодский

947
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика