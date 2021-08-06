Три человека получили травмы в ДТП в Шекснинском районе

Три человека получили травмы в ДТП на 82 километре автодороги «Вологда — Тихвин» в Шекснинском районе. Авария произошла 5 августа в 12:45.

По предварительным данным, 67-летний водитель «Субару» столкнулся с остановившимся перед пешеходным переходом автомобилем «Киа». Травмы получили пассажиры «Киа»: 12-летняя девочка, а также 21-летняя и 47-летняя женщины.

Всего за сутки в Вологодской области зарегистрировано пять ДТП, в которых травмировались семь человек, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.