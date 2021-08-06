Арбитражный суд Вологодской области взыскал 3 млн рублей с АО «Апатит» за нарушение авторских прав на архитектурные проекты церквей.

В июне 2018 череповецкая фирма и ООО «Экситон» из Республики Карелии заключили договор подряда по которому ООО «Экситон» должно было построить часовню на территории АНОФ-3, Восточного рудника и Расвумчоррского рудника КФ АО «Апатит».



В проектной документации к договору было указано, что все графические изображения и текстовая информация, находящаяся в проекте, являются собственностью ООО «Экситон». "Публикация, воспроизведение в любой форме, распространение, а также использование с целью строительства возможны только с письменного согласия ООО «Экситон».



АО «Апатит» получило от ООО «Экситон» проектную документацию на три церкви, но в октябре 2018 года одностороннем порядке, частично выполненные работы не оплатило, и самостоятельно построило три церкви на основании проектов второй стороны.

"В 2019 году карельской фирме стало известно о том, что в нарушение авторских прав без согласия правообладателя ответчик реализовал проекты церквей (часовен). В том же году ООО «Экситон» подал иск в суд на взыскание компенсации за нарушение исключительных прав. В октябре 2020 года по делу была назначена судебная экспертиза, по результатам которой было выявлено, что все церкви полностью соответствует объемно-планировочному решению проекта, разработанного ООО «Экситон» и являются безусловным аналогом проектного решения", - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В суде был подтвержден факт неправомерного использования спорных произведений. Представители АО "Апатит" в своих доводах ссылались на отсутствие в архитектурных проектах уникальности и оригинальности, поскольку церкви построены по строгим православным канонам. Суд отклонил эти доводы, "поскольку само по себе наличие православных канонов не исключает вариативность их использования и применения в архитектурных решениях, что придает каждой церкви или храму свою индивидуальность".

ООО «Экситон» определило сумму компенсации за каждый факт нарушения в сумме 15 000 000 рублей.

Суд удовлетворил требования правообладателя частично и снизил размер компенсации до 3 000 000 рублей.