В Вологде на 3 млн рублей оштрафовали бар, который продавал алкоголь без лицензии

3 млн рублей заплатит бар «Огонек» за реализацию алкогольной продукции без лицензии. Нарушение выявлено в ходе проверки бара, которое принадлежит ООО «Гастроман», в феврале 2021 года, - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Из незаконного оборота сотрудниками полиции было изъято 49 бутылок алкогольной продукции различных наименований.



Затем материалы проверки УМВД России по городу Вологде направило в арбитражный суд.

"Общество отрицало факт нарушения, утверждая, что алкоголь принадлежал другому юридическому лицу и официант осуществлял его продажу по своему усмотрению. Просило признать нарушение малозначительным и ограничиться предупреждением. Суд признал в действиях ООО «Гастроман» состав правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ, и назначил обществу минимально возможный в такой штраф в размере 3 млн рублей, поскольку ранее оно не привлекалось к административной ответственности", - говорится в пресс-релизе суда.



Суд не признал нарушение малозначительным, поскольку подобные действия создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей. Изъятую алкогольную продукцию предписано уничтожить. Постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04 августа 2021 года решения суда оставлено без изменения.