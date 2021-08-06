Техническое открытие Архангельского моста в Череповце запланировано на 1 августа 2022 года

06.08.2021 [Общество]

Губернатор Олег Кувшинников вчера дал старт подъему и началу сборки первого блока центрального пролетного руслового строения строящегося моста через реку Шексна в Череповце. Монтаж будет проводиться с двух сторон от опоры №7 и от опоры №8 укрупненными блоками навстречу друг другу. Они будут собираться из отдельных конструктивных элементов пролета на сборочном стапеле на берегу.Техническое открытие Архангельского моста запланировано на 1 августа 2022 года. Торжественно мост откроют 14 августа.

«Всего пролетных блоков 17 – по восемь с каждого берега и центральный блок. Планируем сомкнуть пролетные строения в этом году. Сегодня поднимаем первый блок руслового пролета весом 70 тонн, шириной 30 метров, а длиной 10 метров, он уже стоит на барже. Изготовлены специальные агрегаты, которые будут поднимать эту конструкцию. Двое суток у нас уйдет на закрепление блока к вантам, следующий блок смонтируем ориентировочно через 10 дней», – рассказал генеральный директор АО «Мостострой-11» Николай Руссу.

Завершится монтаж в середине судоходного пролета объединением двух частей пролетного строения замковым блоком. В операции по подготовке и проведению навесной сборки пролетного строения примут участие 22 высококвалифицированных специалиста.

«Это историческая дата для Череповца, Вологодской области и Северо-Запада России. Она ознаменована началом работ по соединению двух берегов реки Шексны. Этот мост – часть инфраструктурного каркаса Северо-Западного и Центрального федеральных округов, - он соединит несколько регионов. Сегодня мы подняли первый блок центрального пролетного руслового строения, уже в декабре полностью пройдем с одного берега на другой, а в августе следующего года здесь будет асфальт, разметка, освещение, ванты, пилоны. С открытием этого мостового сооружения мы даем новый вектор развития Зашекснинскому району города Череповца – как минимум 8 новых микрорайонов. Это комплексная жилищная застройка, рекреационные зоны, инвестиционные площадки и социальные объекты. Это будет город будущего», – рассказал Губернатор Олег Кувшинников.

В правительстве области сообщают, что на сегодняшний день уже возведены опоры моста - с первой по шестую и с девятой по пятнадцатую, продолжается возведение пилонов, их готовность составляет около 80%. Сейчас на мостовом сооружении уже завершена надвижка металлического пролетного строения протяженностью 752 метра. Общая сборка металлического пролетного строения обеспечена на 941 из 1111 метров, или на 85%. 

С вводом нового моста через Шексну в городе сформируется два транспортных кольца, которые существенно изменят логистику общественного транспорта и снизят нагрузку на Октябрьский мост и ряд центральных городских улиц.

«За счет этого однозначно улучшится перемещение горожан, оно будет намного быстрее и удобнее – из района в район можно будет попадать за 15-20 минут. Откроются и новые перспективы: после расширения и строительства продолжения Шекснинского проспекта до Южного шоссе и строительства прилегающих улиц мы продолжим постепенно строить социальные объекты: детские сады, школы, спортивные объекты и другую социальную инфраструктуру», – рассказал мэр Череповца Вадим Германов.

 

 

Тэги: архангельский мост

ТОП НЕДЕЛИ

Пропавшую в Вологде 12-летнюю девочку удерживал пожилой мужчина из Московской области?
Пропавшую в Вологде 12-летнюю девочку увёз мужчина, представившись родственником её подруги по переписке
Ученые выяснили, что некоторые люди невоспримчивы к коронавирусу
В Белозерске восьмилетняя девочка провалилась в открытый колодец
Большая часть Вологды останется без воды с 13 по 15 августа
В Вологодской области ликвидировали четыре деревни
«Деньги есть, но идут куда-то не туда»: Илья Варламов прогулялся по Череповцу
В Вологде разыскивают 12-летнюю девочку
Приключенческий боевик «Библиотека Ивана Грозного» с Машковым в главной роли снимут в Вологодской области
На улице Конева в Вологде расширят кольцо и сделают съезды с каждого направления

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде сотрудница банка отговорила пенсионерку переводить деньги мошенникам
В селе Шухободь Череповекого района месяц устраняли аварию на водопроводе
Три человека получили травмы в ДТП в Шекснинском районе
Арбитражный суд Вологодской области взыскал 3 млн рублей с АО «Апатит» за нарушение авторских прав
В Вологде на 3 млн рублей оштрафовали бар, который продавал алкоголь без лицензии
228 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Техническое открытие Архангельского моста в Череповце запланировано на 1 августа 2022 года
 
26.07.2021 [Общество]

Необычная экскурсия «В темноте» пройдёт в Вологде 28 июля

1448
0
06.08.2021 [БлогоVO]

У меня есть реальный повод сказать спасибо чиновникам

406
0
03.08.2021 [Обзор Прессы]

Меценат. Настоящий. Вологодский

947
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика