Техническое открытие Архангельского моста в Череповце запланировано на 1 августа 2022 года

Губернатор Олег Кувшинников вчера дал старт подъему и началу сборки первого блока центрального пролетного руслового строения строящегося моста через реку Шексна в Череповце. Монтаж будет проводиться с двух сторон от опоры №7 и от опоры №8 укрупненными блоками навстречу друг другу. Они будут собираться из отдельных конструктивных элементов пролета на сборочном стапеле на берегу.Техническое открытие Архангельского моста запланировано на 1 августа 2022 года. Торжественно мост откроют 14 августа.

«Всего пролетных блоков 17 – по восемь с каждого берега и центральный блок. Планируем сомкнуть пролетные строения в этом году. Сегодня поднимаем первый блок руслового пролета весом 70 тонн, шириной 30 метров, а длиной 10 метров, он уже стоит на барже. Изготовлены специальные агрегаты, которые будут поднимать эту конструкцию. Двое суток у нас уйдет на закрепление блока к вантам, следующий блок смонтируем ориентировочно через 10 дней», – рассказал генеральный директор АО «Мостострой-11» Николай Руссу.

Завершится монтаж в середине судоходного пролета объединением двух частей пролетного строения замковым блоком. В операции по подготовке и проведению навесной сборки пролетного строения примут участие 22 высококвалифицированных специалиста.

«Это историческая дата для Череповца, Вологодской области и Северо-Запада России. Она ознаменована началом работ по соединению двух берегов реки Шексны. Этот мост – часть инфраструктурного каркаса Северо-Западного и Центрального федеральных округов, - он соединит несколько регионов. Сегодня мы подняли первый блок центрального пролетного руслового строения, уже в декабре полностью пройдем с одного берега на другой, а в августе следующего года здесь будет асфальт, разметка, освещение, ванты, пилоны. С открытием этого мостового сооружения мы даем новый вектор развития Зашекснинскому району города Череповца – как минимум 8 новых микрорайонов. Это комплексная жилищная застройка, рекреационные зоны, инвестиционные площадки и социальные объекты. Это будет город будущего», – рассказал Губернатор Олег Кувшинников.

В правительстве области сообщают, что на сегодняшний день уже возведены опоры моста - с первой по шестую и с девятой по пятнадцатую, продолжается возведение пилонов, их готовность составляет около 80%. Сейчас на мостовом сооружении уже завершена надвижка металлического пролетного строения протяженностью 752 метра. Общая сборка металлического пролетного строения обеспечена на 941 из 1111 метров, или на 85%.

С вводом нового моста через Шексну в городе сформируется два транспортных кольца, которые существенно изменят логистику общественного транспорта и снизят нагрузку на Октябрьский мост и ряд центральных городских улиц.