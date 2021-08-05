8-летняя девочка едва не получила переохлаждение во время купания в Онежском озере

05.08.2021 [Происшествия]

Спасатели оказали помощь 8-летней девочке, едва не получившей переохлаждение во время купания в Онежском озере, сообщает группа арктического спасательного учебно-научного центра «Вытегра» в соцсети.

«Сигнал поступил от родственников пострадавшего ребенка, они обратились за помощью, позвонив по номеру 112. Выяснилось, что после нахождения в холодной воде девочка стала плохо себя чувствовать — это проявлялось, в первую очередь, сильным ознобом», — говорится в сообщении

Пострадавшую и её мать доставили в Вытегру и передали сотрудникам скорой помощи.

Тэги: спасатели
фото группы АСУНЦ "Вытегра" в соцсети

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