В Череповце задержали подозреваемую в серии дистанционных мошенничеств

05.08.2021 [Происшествия]

В Череповце полицейские задержали 23-летнюю жительницу Владимирской области, подозреваемую в совершении серии мошенничеств.

«В беседе с правоохранителями подозреваемая призналась, что путем набора случайной комбинации цифр обзванивала граждан, находившихся в разных регионах страны. По словам мошенницы, общение с жертвами всегда происходило по одной отработанной схеме. Девушка задавала простой вопрос, узнал ли её оппонент, в результате потерпевшие сами додумывали, кто им звонит», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Один из пострадавших — житель Дагестана — принял мошенницу за юриста, с которым работал ранее. Девушка попросила у него в долг 10 тысяч рублей, а когда тот обратился к ней за юридической помощью, попросила за это ещё денег. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.

«География преступлений обширная, среди пострадавших есть жители Липецкой, Курской и Ярославской областей, а также республик Башкортостан, Дагестан и Северная Осетия — Алания», — также говорится в сообщении

По девяти эпизодам преступлений возбуждены уголовные дела. Задержанной грозит до пяти лет лишения свободы.

Тэги: дистанционное мошенничество, задержание

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