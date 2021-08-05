Жителя Бабаево оштрафовали за самовольное подключение к электросети

Жителя Бабаево оштрафовали на десять тысяч рублей за самовольное подключение к электросети. Перед этим ему отключили электричество за долги.

«Он нашел противозаконный выход из ситуации: самостоятельно подключился к внутридомовой электросети и продолжил пользоваться электроэнергией», — говорится в сообщении ООО «Северная сбытовая компания»

За аналогичные нарушения суд в июле оштрафовал ещё двоих жителей Бабаевского района, двоих череповчан и двоих жителей Белозерского района. Всем пришлось выплатить штрафы в размере от пяти до десяти тысяч рублей. Ещё 18 дел рассматриваются судами Вологодской области.