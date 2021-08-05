Футболисты из Вологды и Череповца сыграли вничью

Сборная Вологодской области, ФК «Череповец - СШОР Витязь» накануне в центральном матче 13 тура Первенства МФФ «Золотое кольцо» среди любительских команд 3 лиги, принимал «Динамо-Вологда».



Победа в этом матче команды Владимира Голубинского могла до предела закрутить интригу в чемпионской гонке. А вот "бело-голубые", в случае взятия трех очков накануне, могли почти наверняка гарантировать себе чемпионство, несмотря на то, что впереди ещё 9 туров.



В итоге команды сыграли вничью, 0:0. Несмотря на тот шквал атак, который хозяева поля обрушили на ворота вологжан во втором тайме, забить никому не удалось. Команды, набрав по 1 очку, сохранили статус-кво. «Динамо-Вологда» - первый в турнирной таблице - 37 очков, на 7 баллов от него отстает ФК «Череповец - СШОР Витязь». Ничьей в вологодском дерби воспользовался кировский «Факел», победивший накануне тверскую СШОР по футболу 3:0 и до минимума сокративший свое отставание от Череповца. Но у "желто-черных" есть одно неоспоримое преимущество по сравнению и с вологжанами, и с тверской командой - это матч в запасе.

В следующем туре, который пройдет 11 августа, «Динамо-Вологда» примет «Текстильщик-М» из Иванова, а ФК «Череповец - СШОР Витязь» отправится в гости к «Волочанину» из Вышнего Волочка. Между собой же вологодская и череповецкая команда, на зональном уровне, теперь могут сыграть только в финале Кубка среди любительских команд 3 лиги, конечно если оба пройдут своих соперников по полуфиналу, «Волочанина» и "молодежку" ярославского «Шинника» соответственно.