Вологжанин украл прокатный электросамокат и продал его за бутылку водки

05.08.2021 [Происшествия]

В Вологде полицейские раскрыли кражу прокатного электросамоката.

Представитель организации, занимающейся прокатом, рассказал, что на транспорте установлен GPS-трекер, но его местонахождение постоянно меняется. Сумма ущерба составила 45 тысяч рублей.

Спустя время трекер определил, что самокат постоянно находится в одном из домов на улице Маяковского. Дверь полицейским открыла женщина. Она отдала устройство и сказала, что купила его у знакомого. Подозреваемым оказался 67-летний ранее судимый вологжанин. Его задержали.

«В беседе с оперативникам задержанный пояснил, что похитил электросамокат, чтобы потом вернуть его владельцу за вознаграждение. Но, не дождавшись собственника имущества, он продал его знакомым за бутылку водки», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

Тэги: кража, электросамокаты
фото пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области

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