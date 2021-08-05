Вологжанин украл прокатный электросамокат и продал его за бутылку водки

В Вологде полицейские раскрыли кражу прокатного электросамоката.

Представитель организации, занимающейся прокатом, рассказал, что на транспорте установлен GPS-трекер, но его местонахождение постоянно меняется. Сумма ущерба составила 45 тысяч рублей.

Спустя время трекер определил, что самокат постоянно находится в одном из домов на улице Маяковского. Дверь полицейским открыла женщина. Она отдала устройство и сказала, что купила его у знакомого. Подозреваемым оказался 67-летний ранее судимый вологжанин. Его задержали.

«В беседе с оперативникам задержанный пояснил, что похитил электросамокат, чтобы потом вернуть его владельцу за вознаграждение. Но, не дождавшись собственника имущества, он продал его знакомым за бутылку водки», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.