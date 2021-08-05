В Вологде пьяный водитель за рулём «КИА» въехал в дорожный знак «Пешеходный переход»

05.08.2021 [Происшествия]

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали пьяного водителя автомобиля «КИА», въехавшего в дорожный знак «Пешеходный переход» на перекрёстке улиц Дальней и Северной.

Сообщение об инциденте поступило 4 августа около 1:00.

«Сотрудники Росгвардии проследовали по указанному адресу, обследовали близлежащую территорию и выявили схожее транспортное средство на парковке во дворе одного из домов по ул. Дальней. Водитель иномарки, который уже успел снять с авто номерной знак, заметив патрульный автомобиль, попытался скрыться, но был задержан», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

От задержанного, которым оказался 26-летний житель Сокольского района, пахло алкоголем. Его передали полицейским для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

Тэги: пьяный водитель, дорожные знаки

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