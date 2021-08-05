Вологодская ряженка заняла пятое место в рейтинге Роскачества

Ряженка с массовой долей жира 4%, которая произведена ПК «Вологодский молочный комбинат» по достоинству была оценена Роскачеством. Образец был приобретен в одном из магазинов Москвы.

По результатам исследования 2021 года в ней не было обнаружено в количествах, опасных для здоровья, тяжелых металлов и радионуклидов (в том числе стронция и цезия), пестицидов, а также афлатоксинов, которые могут попадать в состав из кормов для животных. Антибиотики в составе отсутствуют. ГМО также не обнаружены.

"Микробиологические показатели соответствуют установленным требованиям. Микрофлора характерная для закваски, посторонняя микрофлора отсутствует.

В составе ряженки нет сои, фитостеринов, массовая доля жирных кислот находится в норме. Это говорит о том, что производитель не пытался заменить животный жир растительным. Крахмал, а также каррагинан, которые могут использоваться в качестве загустителя, не обнаружены. К тому же производитель не добавлял в состав продукта сахар. Ряженка не содержит консервантов (в числе которых соли бензойной, сорбиновой и пропионовой кислот), а также синтетических красителей. Содержание белков и жиров соответствует установленным нормативам и заявленному в маркировке. Количество углеводов также не отличается от указанного на упаковке", - заключили в Роскачестве

Там отметили, что вологодская ряженка приготовлена из хорошего молока, не испорчена, в ней содержится достаточное количество молочнокислых микроорганизмов, а значит, она будет полезной.

По результатам лабораторных испытаний данный товар признан высококачественным, так как он соответствует не только обязательным требованиям законодательства, но и опережающему стандарту Роскачества.

Всего специалисты исследовали 20 образцов и только в одном нашли серьезные отклонения.