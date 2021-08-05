В Бабаево грязь от чистки канализации складируют у детского сада

В Бабаево отходы от чистки ливневой канализации хранятся прямо у детского сада, - пишут местные жители.

"Неделю продолжалась расчистка ливневой канализации между домами 12 и 16 по улице Гайдара. Отходы от очистки люка были складированы рядом с люком, на дороге. И вот, вроде бы все закончилось... Но...!!! Вчера, в районе между 18 и 20 часами вечера, всю эту грязь перевезли к детскому саду и мусорным контейнерам", - возмущаются люди.

Больше всего их волнует вопрос, почему не вывезены отходы, долго ли людям еще предстоит жить в грязи, и насколько это законно - хранить то, что достали из канализационного люка, рядом с образовательным учреждением.

Городские чиновники, однако, не видят проблемы в сложившейся ситуации, ведь работы еще не закончены.

"В настоящее время работы по прочистке колодцев по указанному адресу не завершены. По окончании работ отходы будут вывезены подрядчиком", - ответили они жителям.

Тем временем, грязь из канализации разносится по району.