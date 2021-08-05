На картах Череповца появилась школа имени аниме-героя Учиха Саске

Череповецкая школа № 21 в приложении «Google Карты» была переименована. Образовательному учреждению «присвоили» имя героя аниме-сериала «Наруто» Саске Учиха.

– При этом на официальном сайте школы никаких изменений не произошло. В администрации учреждения предположили, что так кто-то неудачно пошутил, и пообещали в ближайшее время название объекта исправить, - сообщает информационно-развлекательное сообщество Череповец Best.

На момент публикации кто-то уже снова поменял название и школа превратилась в обычную – «с углубленным изучением отдельных предметов».