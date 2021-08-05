Мошенники обманули уборщицу из Череповца на 170 тысяч рублей

59-летняя жительница Череповца стала жертвой мошенников.

Она рассказала, что работает уборщицей. Ей позвонили неизвестные и рассказали о несанкционированных операциях с её счётом.

«Злоумышленники убедили женщину оформить кредит, через онлайн приложение банка и обналичить средства. Затем жительницу города металлургов направили к одному из банкоматов и сказали перевести деньги на несколько номеров сотовой связи. В отделе полиции женщина сказала, что слышала о таких видах преступлений в средствах массовой информации, однако все равно попалась на уловку мошенников», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Сумма ущерба составила 170 тысяч рублей.

Всего за сутки полицейские зарегистрировали пять заявлений от жителей Вологодской области, пострадавших от действий мошенников. Общая сумма ущерба составила больше 354 тысяч рублей.