В затопленном карьере в Верховажском районе нашли тело пропавшего мужчины

05.08.2021 [Происшествия]

В затопленном карьере в Верховажском районе нашли тело 31-летнего мужчины.

31 июля он ушёл из села Верховажье и не вернулся. В поисках участвовали полицейские, волонтёры и администрация района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

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