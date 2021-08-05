В затопленном карьере в Верховажском районе нашли тело пропавшего мужчины

В затопленном карьере в Верховажском районе нашли тело 31-летнего мужчины.
31 июля он ушёл из села Верховажье и не вернулся. В поисках участвовали полицейские, волонтёры и администрация района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.
В затопленном карьере в Верховажском районе нашли тело 31-летнего мужчины.
31 июля он ушёл из села Верховажье и не вернулся. В поисках участвовали полицейские, волонтёры и администрация района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.
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