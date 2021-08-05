Передать излишки урожая нуждающимся могут жители Вологды

05.08.2021 [Общество]

Жители Вологды могу передать излишки урожая на благотворительность. Как сообщает, информационный центр «Добрая Вологда», благотворительные организации готовы принять садово-огородные излишки в пользу людей, испытывающих серьезные материальные трудности.

— У нас есть семьи, в которых больше 10 детей. Поэтому урожай, избыточный для одной семьи, в таких домах является жизненной необходимостью, – говорит Людмила Ледовская, руководитель некоммерческой организации «Светлица». – Мы с удовольствием примем и пристроим излишки огурцов, кабачков, зелени, ягод, яблок и других даров природы среди наших подопечных: многодетных семей, одиноких мам и семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

Телефон АНО «Светлица» – 8 900-537-53-95.

В социальной гостинице кризисного центра сейчас живут женщины с детьми, причем две из них – с новорожденными детьми. 

– Все они находятся в трудной жизненной ситуации, и пока решаются их вопросы и проблемы, пособий очень не хватает на полноценное питание, поэтому обращаемся с просьбой поддержать наших клиенток! – объясняют сотрудники центра. 

Телефон АНО «Кризисный центр для женщин» – 8-911-522-66-38.

Общественная организация «Сотвори добро» круглый год принимает продукты питания, в том числе и излишки урожая, для тех, кто находится в трудном финансовом положении и не получает поддержки от родных. Среди подопечных этой организации – одинокие малоимущие пенсионеры и инвалиды, люди, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации из-за потери работы, болезни и других обстоятельств. 

Договориться о передаче продуктов подопечным этой организации можно по телефону – 8 931-500-19-54 (Татьяна Якушева).

Тэги: благотворительность, урожай, овощи

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