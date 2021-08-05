Вологодская область участвует в онлайн-голосовании "Сокровища России"

Журнал National Geographic Traveler представляет онлайн голосование «Сокровища России», которое посвящено туристическим возможностям России.
"Проект поможет не только определить главные достопримечательности и наиболее популярные места и объекты, но и открыть новые точки на туристической карте России. Голосование проходит по десяти основным номинациям: “Природный объект”, “Туристическая тропа”, “Экскурсионный маршрут”, “Речной и морской круиз”, “Культурно-исторический объект”, “Общественное пространство”, “Пляжный курорт”, “Национальная кухня”, “Народный промысел” и “Традиционный праздник”.Все номинанты выдвигаются официальными представителями субъектов Российской Федерации, которые постарались подобрать все лучшее в своих регионах, но окончательный выбор – за аудиторией National Geographic", - говорится на сайте голосования.
Вологодская область представлена в шести номинациях:
- Ансамбль Ферапонтова монастыря заявлен в номинации «Культурно-исторический объект»
- Вологодское кружево в номинации «Народный промысел»
- Вологодское масло в «Национальной кухне»
- Памятник природы «Опоки» в номинации «Природный объект»
- Международный фестиваль «Город ремесел» будет бороться за звание лучшего традиционного праздника страны
- Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Вологды «Кружевная линия» участвует в номинации «Экскурсионный маршрут».
Итоги голосования будут подведены в ноябре и опубликованы на сайте Nat-geo.ru и в журнале National Geographic Traveler.
Проголосовать можно до 10 октября на сайте National Geographic Traveler