Сайты «Открытых медиа», «МБХ медиа» и "Правозащиты открытки" заблокированы Роскомнадзором

04.08.2021 [Политика]

Роскомнадзор заблокировал сайт «Открытых медиа». "Об этом сообщается в Telegram-канале издания" - пишет РБК.

«Сайт «Открытых медиа», openmedia.io, оказался заблокированным у большинства провайдеров по состоянию на 21:30 мск в среду, 4 августа. Никаких уведомлений об этом — от регулятора или Генпрокуратуры — редакция не получала»», — говорится Telegram-канале издания, грантодателем которого является Михаил Ходорковский.

Кроме этого «Открытые медиа» пояснили, что их адрес внесен в особый список Роскомнадзора, куда попадают сайты, содержащие в своих материалах призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, а также участию в массовых мероприятиях, которые приводятся с нарушением установленного порядка. Вечером 4 августа на общий адрес редакции пришло четыре письма от Роскомнадзора с требованием удалить противоправную информацию. Однако, какую именно информацию требовалось удалить в письмах указано не было. 

Роскомнадзор также заблокировал сайт «МБХ медиа» Михаила Ходорковского и «Правозащиту Открытки». Ранее в список иноагентов включили несколько журналистов «Открытых медиа», включая главреда издания.

 

Тэги: иноагенты, роскомнадзор

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