Суд прекратил уголовное дело в отношении директора череповецкой фирмы, обвиняемого в невыплате зарплаты

В Череповце суд вынес решение о прекращении уголовного дела в отношении директора местной фирмы, обвиняемого в невыплате зарплаты.

По материалам дела, работники организации, основным видом деятельности которой являются разборка и снос зданий, заявили о нарушении в апреле 2021 года.

«Директор организации, в нарушение ст. 37 Конституции Российской Федерации, а также норм Трудового и Гражданского кодексов Российской Федерации, с августа 2020 года, имея возможность изыскать средства, допустил невыплату заработной платы и иных установленных законом выплат», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

В ходе расследования обвиняемый погасил задолженность в 730 тысяч рублей перед потерпевшими и выплатил им компенсацию. В связи с деятельным раскаянием дело было прекращено.