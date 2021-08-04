На улице Конева в Вологде расширят кольцо и сделают съезды с каждого направления

04.08.2021 [Общество]

Мэр города Вологды Сергей Воропанов сообщил жителям о расширении кольца на улице Конева. Кольцевое движение на перекрестке с улицей Можайского было организовано в июле прошлого года, с целью снижения дорожно-транспортных происшествий в этом месте.

"Сколько бы ни было обсуждений, нужно ли кольцо на Конева или нет, факт остается фактом – ДТП на этом перекрестке стало меньше, и все они «косвенные» и без пострадавших. Сравните цифры: 2019 год - 58 аварий, 4 пострадавших. После организации кольца в этом году – 45 ДТП", - сообщил мэр.

Кольцо работало в испытательном режиме. По мнению мэра, показало свою эффективность.

"Как и планировали, после испытательного этапа расширяем кольцо, делаем съезды с каждого направления. Как будет выглядеть этот перекресток, можете посмотреть на схеме. Думаю, водители оценят положительно эти изменения. Пешеходов эти изменения не коснутся, переходы остаются на прежних местах", - говорит Сергей Воропанов.
 

Кроме этого планируется установить светофор на перекрестке улиц Маршала Конева и Беляева. 

Тэги: развязка

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