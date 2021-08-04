Во Фрязиновском парке в Вологде коммунальщики, убирая ветки, уничтожили детские шалаши

30 июля в паблике "Фрязиновский парк" появился пост благодарности вологодским коммунальщикам. Они убрали ветки после урагана. Однако не все жители обрадовались хорошей работе коммунальных служб. Вместе со сломанными ветками были уничтожены шалаши, которые делали дети. Под постом люди разделились на две группы - тех, кто переживает за то, что дети остались без шалашей и тех, кто считает детские забавы таким же мусором как и все остальное.

"Вот дети то расстроятся! Вчера так старались, шалаши строили", - написала Светлана Лобанова

"Мне тоже не совсем понятно, зачем разобрали шалаши у детей и говорили, что там строить НЕЛЬЗЯ! У меня дети каждый раз расстраивались, что их труд был напрасным. Их строили дети всех возрастов и всем было очень весело. Именно такие игры сплочают коллектив! Неужели надо было обязательно разрушать детские старания!", - поддержала ее Валерия Казанчеева.

"Даааа.. Такая красота была.. Дети просто умнички, с таким азартом, дружно играли там. Я шла и глаз радовался , что дети построили шалаш и играют... А не в телефонах сидят", - сказала Надежда Баркалёва.

"Я не против детских забав.Но по осени это такой мусор по всему парку,да ещё картонные корбки ,размоченные дождём.

Вот если бы папы и мамы выходили активно на субботник,тогда ладно,пусть строят шалаши.Но ведь никто не выйдет,всем некогда", - противоречит им Марина Орлова.

"Нашим людям не угодишь) Мусор лежит - плохо. Убрали мусор - тоже не очень хорошо)", - подвел итог Алексей Потапов