В Шухободи Череповецкого района жители вынуждены ремонтировать дорожные ямы арболитом

04.08.2021 [Общество]

В поселке Шухободь Череповецкого района  местные жители жалуются на ямы на дорогах. Однако в администрации района их заверяют, что дороги в населенном пункте находятся в удовлетворительном состоянии. Специалисты администрации утверждают, что  аварийных ям на них нет, поэтому дорожные работы в текущем году в Шухободи не запланированы.

Тем временем, люди выкладывают фотографии "неаварийных" ям и сами ремонтируют дорожное полотно арболитом, который для этих целей не предназначен и является строительным материалом.

Тэги: дороги, бездорожье

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