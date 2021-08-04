В Шухободи Череповецкого района жители вынуждены ремонтировать дорожные ямы арболитом

В поселке Шухободь Череповецкого района местные жители жалуются на ямы на дорогах. Однако в администрации района их заверяют, что дороги в населенном пункте находятся в удовлетворительном состоянии. Специалисты администрации утверждают, что аварийных ям на них нет, поэтому дорожные работы в текущем году в Шухободи не запланированы.

Тем временем, люди выкладывают фотографии "неаварийных" ям и сами ремонтируют дорожное полотно арболитом, который для этих целей не предназначен и является строительным материалом.