«Деньги есть, но идут куда-то не туда»: Илья Варламов прогулялся по Череповцу

Блогер Илья Варламов и Аркадий Гершман посетили Череповец и решили посмотреть, как живет город, в котором находится штаб-квартира богатейшего человека страны. Они попытались выяснить, влияет ли наличие крупного предприятия с миллиардными доходами на жизнь города.

– Вообще мы сюда приехали, потому что город богатый. У нас очень часто говорят, что все проблемы из-за того, что нет денег, но здесь Северсталь, это одна из богатейших компаний в России.

Спасет ли город наличие Северстали, – задались вопросом блогеры.

Они отметили, что практически все чиновники местной администрации и даже губернатор области - выходцы с Северстали. «В Череповце складывается ощущение, что не Северсталь работает на город, а город на Северсталь», - подчеркнул Илья Варламов.

Он прогулялся по Набережной, которой катастрофически не хватает зелени, чистоты и природного ландшафта, увидел отбойники, которые, по его мнению, больше подходят для скоростных трасс, чем для города.

– Попытки благоустройства в Череповце есть, но непродуманные и поэтому, обреченные на неудачу, – сказал Илья Варламов, увидев высокую клумбу со скамейкой, на которой невозможно сидеть.

Блогер отметил, что в Череповце очень много граффити и плакатов, которые посвящены Победе. «Зачем все это победобесие, когда вокруг Череповец», - прокомментировал этот факт блогер, пояснив, что лучше вкладывать деньги в развитие инфраструктуры, в том числе пешеходной. Как и в других городах в Череповце не хватает велодорожек, при том, что мэр города Вадим Германов обещал решить этот вопрос. Илья Варламов в связи с этим вспомнил историю из Альметьевска, где нефтяная компания сделала в подарок городу сеть велодорожек. Что-то подобное могла бы организовать и Северсталь.

Отдельно была оценена блогером площадь Металлургов, где сооружен фонтан и ведутся работы по обустройству общественного пространства. Часть работ уже сделана. Илья Варламов оценил их «на троечку». Так как то, что сделано недавно, уже стало зарастать травой, кроме этого площади не хватает локальной идентичности. Впрочем, как и всему городу сталеваров.

Не забыл Илья Варламов и про пешеходный переход на улице Данилова, который закрывают с 6 до 9 утра, что бы справится с пробками.

– Это самоуправство, которое ничего общего не имеет с безопасностью, – сказал его соратник Аркадий Гершман.

Побывал Варламов не только в центре, но съездил и на другой берег реки.

Там он раскритиковал общественное пространство у дворца спорта.

– Все случайно, глупо, не продумано, но зато макет был красивым, – сказал Варламов. Кроме того, выход из пространства идет прямо на паркову, что небезопасно. Людям некомфортно. Отсутствие взрослых растений при высаживании, автобусные остановки, которые напоминают контейнерные площадки для мусора. «Все это происходит потому, что люди, принимающие решения, не пользуются плодами своих решений», – говорит блогер.

«Череповец очень несправедливый город", – сказал Варламов, при виде тротуара из бетонной плитки, который оказался в убитом состоянии и малопригоден для того, что бы им пользовались пожилые люди или мамочки с колясками. А потом, при виде контейнерных площадок, отметил, что ошибся, когда оценивал остановки:

«Контейнерные площадки выглядят в Череповце лучше чем остановки»

Однако, есть одна вещь в Череповце, которая блогеру очень понравилась - это кирпичные здания дореволюционной постройки на Советском проспекте. «Найти настоящий кирпич в дореволюционном здании крайне сложно», - сообщил Варламов, отметив, что даже кремль и тот красят и рисуют на нем кирпичики. Однако, не смотря на это, исторической улице Череповца, по мнению Варламова, не хватает дизайн-кода, условий для пешеходов и тишины без машин

– Как видно, деньги очень помогают, деньги есть, но идут куда-то не туда, – заключил блогер по итогу поездки в Череповец, сказав, что городу просто необходимо подчеркивать свою идентичность. А деньги в этом случае не главное. Главное, что бы были специалисты и люди, которые желают сделать хорошо.

Ранее NewsVo рассказывал, что Илью Варламова видели на улицах Череповца 4 июня. Тогда цель его визита была неизвестна.